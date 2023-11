Le Théâtre des Petitous Théâtre le Levain Bègles, 2 décembre 2023, Bègles.

Le Théâtre des Petitous Samedi 2 décembre, 16h30 Théâtre le Levain 6€

Au Théâtre des Petitous, on s’initie aux frappes de la danse indienne, on profite d’un théâtre d’ombres, on contemple un tableau sonore et gestuel inspiré de l’élément eau, on découvre des instruments de musique indienne, on scande des rythmes, on endiable le « dance floor » du Club des Petitous aux sons joyeux et entrainants du Bollywood et on profite d’une relaxation.

Dès 3 ans. Tarif unique : 6 €.

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com

