La transition écologique : inflexion ou mutation ? Jeudi 16 novembre, 19h30 Théâtre le Levain Entrée libre, sans inscription.

Le besoin d’une transition écologique, passage du mode actuel de production et de consommation à un mode plus écologique, fait aujourd’hui l’unanimité en raison de l’ampleur des dégâts du réchauffement climatique, des dégradations de l’environnement et de la biodiversité.

Une inflexion écologique des politiques des gouvernements est en cours. L’accord de Paris sur le climat (2015) avait manifesté une prise de conscience internationale. Mais les résultats obtenus sont en très en dessous de ce qu’il faudrait, surtout au plan mondial, en raison de l’absence de priorité à l’écologie et de l’insuffisance des moyens utilisés, sous l’influence des groupes de pression des forces économiques.

Une véritable mutation écologique serait nécessaire pour faire face à l’ensemble des défis.

Cela appellerait des changements radicaux dans la production, la consommation et les échanges. Cela supposerait non seulement des investissements massifs, mais aussi la subordination de la fiscalité, du financement et du commerce international à la finalité écologique. L’acceptation sociale de ce tournant impliquerait une ambitieuse réduction des inégalités.

Avec Michel Cabannes, économiste, ex-enseignant à l’université de Bordeaux

Venez vous informer et débattre de ce sujet qui va de plus en plus occuper le devant de l’actualité, mais qui demande une information et une réflexion rigoureuse.

Bar, tapas dès 19h

Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

