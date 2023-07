Atelier de cirque Théâtre le Levain Bègles, 30 août 2023, Bègles.

Atelier de cirque Mercredi 30 août, 14h00, 15h00 Théâtre le Levain Gratuit sur inscription au 05 56 49 95 94

L’atelier cirque est une découverte des arts du cirque.

Monter sur la boule, le rouleau américain, tester la jonglerie, c’est aussi s’initier à la concentration, la coopération, l’équilibre, la découverte de sa force et de son agilité, le lien entre corps et imaginaire.

Le Théâtre le Levain est un lieu artistique et cosmopolite de proximité qui organise des ateliers de pratique artistique pour enfants (éveil musical, cirque, théâtre, art cru, magie) et pour adultes (théâtre, impro). L’association programme des événements artistiques et citoyens (théâtre, musique, rencontres littéraires, débats, expos) et des festivals pour participer à effacer les frontières et à créer des ponts grâce aux arts et aux cultures dans un monde plus solidaire et résilient.

Mercredi 30 août de 14h à 15h pour les 3 à 6 ans

Mercredi 30 août de 15h à 16h pour les 5 à 8 ans

Gratuit sur inscription au 05 56 49 95 94

Au Théâtre le Levain

Dans le cadre d’Un été près de chez vous.

Théâtre le Levain 26, Rue de la République 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Théâtre Le Levain