Spectacle : Les âmes cimentées Théâtre le Levain Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Spectacle : Les âmes cimentées Théâtre le Levain, 2 mars 2023, Bègles. Spectacle : Les âmes cimentées 2 – 5 mars Théâtre le Levain

Tarif plein : 12 €, tarif réduit : 10 €, tarif carte jeunes : 6 €

L’exil à travers un huis clos entre deux ouvriers. Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “mailto:theatre.le.levain@gmail.com”}] L’Exil à travers un huis clos entre deux ouvriers. Le premier est arrivé en France depuis une dizaine d’années. Il travaille et mène une vie qui lui semble parfaite. Le second est le fils d’un ancien immigré, en liberté conditionnelle, avant la fin proche de sa peine. Dans un parc, tout près du chantier, une pause déjeuner devient une arène, la parole aiguise les couteaux. Le mal de la racine fait fleurir la tragédie.

Jeu : Hugo Schnitzler et Loïc Labaste

Écriture et mise en scène : Abdulrahman Khallouf

Production du Collectif Estragon « Un spectacle qui interroge le statut de l’immigré et le rapport de chacun à la France. » Sud Ouest

Tarif plein : 12 €, tarif réduit : 10 €, tarif carte jeunes : 6 €

Réservations : theatre.le.levain@gmail.com

Bar, tapas dès 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T20:30:00+01:00

2023-03-05T21:45:00+01:00 Collectif Estragon

Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Théâtre le Levain Adresse 26 rue de la république, bègles Ville Bègles lieuville Théâtre le Levain Bègles Departement Gironde

Théâtre le Levain Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Spectacle : Les âmes cimentées Théâtre le Levain 2023-03-02 was last modified: by Spectacle : Les âmes cimentées Théâtre le Levain Théâtre le Levain 2 mars 2023 Bègles Théâtre le Levain Bègles

Bègles Gironde