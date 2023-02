Conférence gesticulée d’Amaury Millotte sur les actions culturelles Théâtre le Levain, 28 février 2023, Bègles.

entrée à prix libre

Heureusement que vous êtes là, sinon y a longtemps qu'on aurait tout changé ou comment j'ai cru faire la révolution en menant des actions culturelles.

Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mon métier c’était Développeur de projets culturels. Cultureux comme on dit dans le jargon. Je voulais lutter pour de vrai.

Parce que dans la Culture, tout le monde est de gauche, rebelle, se respecte, et veut faire la révolution contre le capitalisme. On le dit partout : dans nos discours, nos éditos, dans nos programmations, dans nos projets… On parle même de « bâtir des résistances citoyennes » !

Sauf qu’en fait, on passe juste notre temps à jouer à faire « comme si » le monde il est beau, gentil, ouvert et tolérant ! Ou « Comme si » on en avait quelque chose à faire des pauvres, des banlieues, des réfugiés, des femmes, des trans, des droits humains… Ça risque rien, ça fait du bien, et en plus c’est pas cher ! C’est payé par l’argent public, la vente d’alcool, les niches fiscales, mon SMIC à temps partiel, mes heures que je ne compte pas, mes droits qu’on ne respecte pas, ma précarité que je ne regarde pas…

Cette conf’, c’est le récit de comment je me suis fait avoir. De comment le capitalisme et sa bourgeoisie ont réussi à me mettre à leur service alors que je croyais les combattre. De comment ils dépolitisent et transforment en start-up socio-écolo ou services publics privatisés les initiatives collectives…ou les criminalisent quand ils n’y arrivent pas.

C’est aussi le récit des pistes que j’explore aujourd’hui avec d’autres pour mieux nous organiser contre ça et remporter des victoires. Et c’est l’amorce d’un travail collectif à construire avec vous pour lever le voile sur ce détournement de nos révoltes et grossir les rangs de celles et ceux qui s’y collent pour de vrai !

Bar, tapas dès 20h



Amaury Millotte