Stage de 2 jours avec Estelle Cassiau Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:theatre.le.levain@gmail.com »}] Prendre le temps d’un premier week-end pour éveiller sa présence à la fantaisie, la démesure, la naïveté, l’impertinence et au lâcher prise nécessaire à la naissance du/de la clown·e. Nous explorerons cette qualité de présence en savourant des exercices ludiques de mise en jeu du corps, de la voix et de l’expression émotionnelle. ESTELLE CASSIAU

Formée au Centre National des Arts du Cirque et auprès de clowns émérites.

Elle s’engage dans des aventures artistiques et de transmissions, où l’art clownesque permet de raconter, avec un regard décalé sur notre monde : nos faiblesses, nos tristesses, nos solitudes, nos bêtises, nos petites lâchetés ordinaires, mais aussi et surtout, pour conter combien de forces et d’espoirs dans nos fragiles, nos différences, nos maladresses et nos belles fêlures. Elle est aussi clowne en milieux de soins avec Les Clowns Stéthoscopes.

Prix : 80 € le week-end

Samedi 19 novembre de 13h à 19h et dimanche 20 novembre de 10h à 17h30. Inscription : theatre.le.levain@gmail.com

06 84 59 60 45

