Indian autumn lights Théâtre le Levain Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Indian autumn lights Théâtre le Levain, 14 octobre 2022, Bègles. Indian autumn lights Vendredi 14 octobre, 20h30 Théâtre le Levain

Tarif plein : 12 € / tarif réduit : 10 € / carte jeune : 6 €

Spectacle de musique indienne, danse et poésie handicap moteur;handicap psychique;handicap intellectuel mi;pi;ii Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Indian Autumn Lights invite le spectateur à un moment de contemplation visuelle et auditive où se répondent musique indienne, danse et poésie. Bercés par le son envoûtant et spirituel de nos musiciens inspirés, captivés par les instants suspendus de fragments poétiques comme la poésie de l’Inde ancienne jusqu’à Christian Bobin, la danse de Julie se mêle à cet univers poétique et musical, se colorant de mouvements inspirés de la danse classique indienne sans vouloir s’enfermer dans des codes trop ancrés dans une tradition pour mieux explorer un ailleurs, une autre proposition, une parenthèse où vous serez conviés à la fin de la performance à éprouver vous aussi la scène et le partage d’un moment de danse collective.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T20:30:00+02:00

2022-10-14T22:30:00+02:00

