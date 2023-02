Théâtre: Le journal d’un Hamster VVF St Ignace, 4 mars 2023, Ascain Ascain.

Théâtre: Le journal d’un Hamster

2023-03-04

Le journal d’un hamster est construit sous la forme d’un huis clos. Le spectateur est invité à suivre les pensées philosophiques d’Edward, qu’il nous livre à travers son journal. Edward est un rebelle, il ne peut accepter le rôle auquel ses propriétaires le réduisent c’est pourquoi il décide de ne plus faire de roue puis se lance, entre autre, dans une grève de la faim qu’il ne tiendra que quelques minutes. Arrivera Lou, un autre hamster. L’espoir jaillit, Edward va enfin pouvoir partager une vraie conversation ! Hélas Lou n’est qu’un rustre et ses plaisirs dans la vie sont rudimentaires : s’empiffrer et faire de la roue. Puis Camilla interviendra, une hamster artiste. Entre eux, c’est le coup de foudre immédiat. Edward va pouvoir connaître de vrais échanges, et retrouver foi en la vie, en l’amour. Ils feront de cette cage leur cocon, jusqu’à ce que le destin frappe à nouveau et oblige

