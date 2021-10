Saint-Jory Foyer Rural Haute-Garonne, Saint-Jory Théâtre “Le Journal d’un Hamster” – Samedi 6 novembre Foyer Rural Saint-Jory Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Foyer Rural, le samedi 6 novembre à 20:30

C’est avec humour que ce hamster nous livre son envie de vivre, son envie de sortir de sa cage et de voir le monde extérieur. Cette pièce est une comédie étonnante qui plaira à toutes les tranches d’âge grâce à sa double-lecture éclairée d’une touche de poésie parlant de ce hamster hors du commun qui a conscience de son existence. Le pass sanitaire sera obligatoire pour les plus de 11 ans, ainsi que le port du masque. N’hésitez pas à venir en famille

Par la Compagnie théâtrale "C'est bien de proposer" Foyer Rural Rue de Montségur, 31790 Saint-Jory Saint-Jory Haute-Garonne

2021-11-06T20:30:00 2021-11-06T22:30:00

