Théâtre « Le Journal d’un Corps » Théâtre La Poivrière Saint-Astier, vendredi 15 mars 2024.

Reg’art et le Théâtre de la Luciole, Le Journal d’un corps , de Daniel Pennac, adaptation et mise en scène de Catherine Vaniscotte, interprété par Jean-Marie Combelles de ses 12 ans jusqu’à sa mort, soit durant 75 années, le narrateur tient le journal de son corps.

20h30, Théâtre de La Poivrière.

Tarif 10 €. Sur réservation.

La Poivrière 06 84 82 45 01 / 05 53 03 54 61 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-16

Théâtre La Poivrière 2 passage du marché

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

