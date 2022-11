THÉÂTRE, LE JOURNAL D’ANNE FRANK Saint-Michel-en-l’Herm Saint-Michel-en-l'Herm Catégories d’évènement: Saint-Michel-en-l'Herm

Vende Saint-Michel-en-l’Herm Le Journal d’Anne Frank est une pièce de théâtre qui s’inspire de l’autobiographie d’Anne Frank cachée à Amsterdam avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale puis déportée. Une adaptation mise en scène par Roger Blanchet et interprétée par les Comédiens Chapelais. Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort en Allemagne. D’origine juive, elle et sa famille sont contraints de fuir le pays dès 1933. La famille Frank s’installe à Amsterdam où le père créé son entreprise. Mais les Allemands envahissent la Hollande et la famille est de nouveau en danger. La déportation devenant menaçante, la famille se cache alors dans le grenier de l’usine d’Otto Frank à partir du 6 Juillet 1942. Ils vont accueillir la famille Van-Daan ainsi qu’un dentiste juif, Monsieur Dussel. Anne commence ce journal autobiographique le 12 juin 1942, elle a tout juste 13 ans. C’est un véritable confident : les peines, les joies, les craintes, la solitude, tous ses sentiments sont ainsi notés jusqu’à son arrestation, le 1er août 1944. Connu dans le monde entier, le témoignage d’Anne Frank est l’un des plus émouvants puisqu’il touche la vie quotidienne d’une famille juive sous le joug nazi. La troupe des Comédiens Chapelais vous présente sa nouvelle pièce de théâtre : Le Journal d’Anne Frank. saint.michel@comedienschapelais.com +33 2 51 97 65 08 https://comedienschapelais.com/ Espace culturel Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm

