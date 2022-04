Théâtre : Le jour d’après, 30 avril 2022, .

Théâtre : Le jour d’après

2022-04-30 – 2022-04-30

La troupe Mimesis et les Coulisses du Donjon présentent « Le jour d’après », une comédie dramatique de Gérard POTEAU.

Deux couples d’origine sociale différente, réfugiés dans une cave dont ils ne peuvent sortir à cause des bombardements, parlent de collaboration, de résistance et d’antisémitisme. Un cinquième personnage surgira, ce qui va les contraindre à prendre leurs responsabilités.

Dans ce huit-clos, l’auteur ne se pose pas en juge, il fait d’ailleurs partir un couple vers la collaboration et l’autre vers la résistance. Il pose des questions, il argumente et essaie de comprendre. « C’est la première pièce de théâtre que j’écris, confie Gérard Poteau, même si j’ai déjà écrit, dans un registre différent, une comédie musicale sur François d’Assise. La façon dont cette pièce m’est venue est curieuse : cet été, les commémorations étant toutes tournées vers la Seconde Guerre mondiale, j’ai réfléchi à quelques situations et quelques répliques me sont venues à l’esprit, et puis d’autres et puis l’ensemble de la pièce est venu tout seul. C’est la première fois que j’écris quelque chose sans l’avoir prémédité, sans l’avoir vraiment voulu. »

Salles des Douits.

