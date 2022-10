Théâtre : Le jeu de l’amour et du hasard

2023-01-05 – 2023-01-05 18 18 EUR Pour sonder la sincérité de Dorante, qu’on lui destine sans qu’elle ne l’ait jamais rencontré, Sylvia échange son habit avec sa servante Lisette. Mais la belle ignore que son prétendant a recours au même stratagème avec son valet Arlequin. Ainsi travestis, les deux couples seront donc les dupes de ce jeu de hasard et d’amour orchestré par le père de Sylvia et son fils Mario. Parviendront-ils à sortir indemnes de ce cruel labyrinthe amoureux ? C’est une comédie qui parle forcément d’amour, mais plus précisément, de ce qu’on est prêt à faire pour l’être aimé : se travestir pour observer, faire des coups bas pour s’assurer la victoire, mentir pour ne pas se faire prendre. Le tout parfumé bien sûr d’humour et de cœurs ouverts.Pour réserver, cliquez ici ! dernière mise à jour : 2022-10-17 par

