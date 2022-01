Théâtre « Le Jardin » Sury-en-Vaux Sury-en-Vaux Catégories d’évènement: Cher

Sury-en-Vaux

Théâtre « Le Jardin » Sury-en-Vaux, 26 février 2022, Sury-en-Vaux. Théâtre « Le Jardin » Sury-en-Vaux

2022-02-26 20:30:00 – 2022-02-26

Sury-en-Vaux Cher Sury-en-Vaux La Compagnie de l’Arme Blanche vous présente sa pièce : Le Jardin Rendez-vous à la Salle des fêtes de Sury-en-Vaux le samedi 26 février. Participation au chapeau, au profit de la restauration de l’église. La Compagnie de l’Arme Blanche vous présente sa pièce : Le Jardin +33 2 48 79 29 57 La Compagnie de l’Arme Blanche vous présente sa pièce : Le Jardin Rendez-vous à la Salle des fêtes de Sury-en-Vaux le samedi 26 février. Participation au chapeau, au profit de la restauration de l’église. Mairie Sury en Vaux / Arme Blanche

Sury-en-Vaux

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sury-en-Vaux Autres Lieu Sury-en-Vaux Adresse Ville Sury-en-Vaux lieuville Sury-en-Vaux