[Théâtre] Le Iench Dieppe, 28 avril 2022, Dieppe.

[Théâtre] Le Iench Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale Dieppe

2022-04-28 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-28 22:15:00 22:15:00 Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale

Dieppe Seine-Maritime

Un spectacle-manifeste sur le racisme systémique.

Drissa, 11 ans, emménage dans un pavillon en province. Il se met à rêver sa famille comme celle des blancs des publicités : deux voitures dans le garage, les repas du dimanche et surtout un chien. Mais devant le refus catégorique de ses parents, ce désir de chien devient son obsession. Une obsession d’égalité, d’une vie « banale », de reconnaissance sociale, dans un monde qui ne l’accepte pas, lui, français mais d’origine malienne. Le bac, le permis, les sorties en boîte… puis son chemin rencontre celui de policiers et Drissa disparaît. À partir de ce désir assumé de banalité, Eva Doumbia, tisse une histoire grave et sensible. Elle soulève les difficultés d’une jeunesse tiraillée entre le modèle patriarcal de la société dans laquelle elle grandit et les discriminations qui affectent les garçons et les jeunes filles noir.e.s. Cet âpre combat nous est donné à voir de l’intérieur avec beaucoup de délicatesse et d’humour, par les yeux de celles et ceux qui refusent avec acharnement de subir et de se résigner.

« Dans Le Iench, Eva Doumbia raconte avec justesse et réalisme la vie de cette famille d’exilés, perce l’intimité de celles et ceux qui vivent avec ce sentiment de différence renvoyé par une société qui prône paradoxalement l’intégration. L’histoire laisse sans voix après une traversée d’émotions. » Relikto

Mise en scène Eva Doumbia

Compagnie La Part du Pauvre

Coproduction PAN – Producteurs Associés de Normandie

Théâtre dès 14ans

Réservation conseillée

