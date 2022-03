THÉÂTRE “LE HORLA”, GUY DE MAUPASSANT Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Le Horla est une nouvelle fantastique de Guy de Maupassant écrite en 1887. Le texte se présente sous la forme d'un journal qui laisse craindre que son propriétaire n'ait sombré dans la folie. Maupassant a renouvelé le thème du double, présent dans la littérature fantastique depuis Hoffmann, en se servant des dernières réflexions scientifiques et médicales à la mode, notamment l'hypnose et les travaux sur l'hystérie de Charcot dont il suivait les séances à la Salpêtrière. Adaptation et mise en scène par Régis Gayrard, le Horla, avec Jean-Marc Galera. Rendez-vous le jeudi 03 mars à 20h30 à l'espace ciné pour une soirée théâtrale qui vous transportera.

