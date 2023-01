Le temps que le coeur cesse Théâtre le Hangar, 16 février 2023, Toulouse.

Le temps que le coeur cesse 16 – 18 février Théâtre le Hangar

10€/8€

Une très libre adaptation de Crime et Châtiment de Dostoïevski handicap moteur mi

Théâtre le Hangar 11 Rue des Cheminots, 31500 Toulouse, France Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Marengo-SNCF

05 61 48 38 29 http://www.lehangar.org À la fois lieu de diffusion et lieu de formation, Le Hangar propose dans sa programmation aussi bien des spectacles que des présentations de projets réalisés en formation professionnelle. Il organise également le festival Les Bruissonnantes.

Cie Cristal Palace

Fondé sur l’assassinat d’une vieille usurière par Raskolnikov, étudiant miséreux, le roman chemine à travers la tempête psychique, émotionnelle et physique qui s’ensuit, jusqu’à trouver, dans la nuit de l’homme, de la lumière, la possibilité de l’amour et du pardon. Le roman est ici radicalement condensé, resserré sur les paroles – proférées ou non – du protagoniste principal.

Un monologue en équilibre entre narration et poème pour deux corps frêles, deux bancs massifs, une présence tierce, de l’eau, du sang et de la neige. Deux filles pour une même figure : l’assassin qui ne se supporte pas, le jeune homme fou qui veut la justice sociale, l’espoir d’un avenir, ou juste pouvoir aimer malgré lui et la brutalité du monde. Dans un espace quasi nu aux contours mouvants, sur une musique qui s’enchevêtre aux mots et aux corps, c’est l’histoire d’une résurrection, un chemin dans la nuit hors de la nuit.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T21:00:00+01:00

2023-02-18T23:00:00+01:00

Copyright photo Louise Morel / Visages Vagabonds