Le Carnaval est une période festive qui permet d’inverser et de renverser les rapports et les ordres établis, il est l’espace d’un règlement de comptes fictionnel entre dominés et dominants. handicap moteur mi

Cie La Controverse

Il tente à travers un rite chaotique traversé par les morts et les mémoires, de regarder l’histoire en face. En organisant la confusion sociale, et invitant à l’orgie, il dessine licencieusement une cosmogonie émancipée de ses dogmes.

Une femme vit dans la banlieue d’une métropole. Elle rencontre un homme. Sans papier. Dont elle tombe amoureuse. Alors qu’elle apprend qu’elle est enceinte, la disparition brutale de cet homme fait basculer sa réalité dans un monde onirique. Guidée par un étrange lapin noir, elle traverse ce monde renversé… c’est Karnaval !

Affranchie désormais, elle recompose un paysage ouvert à l’arrivée de ce nouvel être, métis.

Une femme seule donc. Par le prisme de l’idéologie coloniale dont elle est indirectement l’héritière, elle interroge l’échelle de valeur qui régit ses relations aux autres, aux étrangers et par extension à tous les êtres vivants. La présence fantomatique d’une nature oubliée se révèle progressivement comme l’alternative offerte au personnage : le siège de la beauté, le lieu d’un rapport au vivant non vertical.

Karnaval est un portrait sous forme de puzzle, construit d’abord en fragments puis au travers d’une longue séquence à la langue fleuve, il aborde le rapport à l’étranger, à l’autre comme à soi.



