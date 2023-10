Festival Court Maintenant Théâtre Le Grenier Bougival, 14 mai 2024, Bougival.

Festival Court Maintenant 14 – 28 mai 2024, les mardis Théâtre Le Grenier Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 7 € / Tarif jeune : 6 € / Festicourt (trois séances) : 20 €

Le Festival Court Maintenant atteint l’âge de raison ! Cette 7ᵉ édition promet de l’émotion, de la réflexion et particulièrement du rire pour cette année. Les jeunes réalisateurs sont de plus en plus inspirés et utilisent désormais des méthodes inédites et modernes pour nous divertir.

Le Festival réunit une sélection des meilleurs courts métrages français et étrangers de ces dernières années. À la fin de chaque séance, vous pourrez décerner le Prix du Public et échanger avec les réalisateurs à l’occasion d’un moment convivial.

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « email », « value »: « reservation.grenier@ville-bougival.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 69 03 03 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=BOUGIVAL »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

2024-05-14T20:00:00+02:00 – 2024-05-14T22:00:00+02:00

2024-05-28T20:00:00+02:00 – 2024-05-28T22:00:00+02:00

