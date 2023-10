Kiboko Théâtre Le Grenier Bougival, 24 mars 2024, Bougival.

Kiboko Dimanche 24 mars 2024, 16h00 Théâtre Le Grenier Tarif unique Jeune Public : 9 €

Théâtre de marionnettes – À partir de 1 an – Durée : 45 minutes

Production : Friiix Club

Jeu et mise en scène : Frédéric Feliciano

Scénographie : Maureen Brown

Musique : Jacques Ballue

Construction : Frédéric Dyonnet

Création lumière : Erwan Costadau

Communication, diffusion et production : Tiphaine Vilain Joëlle

Administration et production : Apolline Clapson

Regard complice : Joëlle Nogues

Dans le cadre du festival Jeune public Festi’Bouge

Kiboko est une poupée. Une poupée qui porte fortune. Ça elle ne le sait pas. Kiboko, ce qu’elle veut c’est jouer au ballon mais ça elle ne peut pas. Kiboko ce qu’elle veut c’est se battre avec une épée mais ça elle ne peut pas.

Kiboko est une poupée. Une poupée qui porte fortune mais ça il ne le sait pas. Il voudrait bien ne pas jouer avec l’épée mais il ne peut pas. Il voudrait bien pleurer mais il ne peut pas.

Kiboko et Kiboko sont deux poupées qui portent fortune mais ça elles ne le savent pas. Un jour, elles se retrouvent.

L’une voudrait jouer au jeu de l’autre et l’autre n’est pas ce que l’on attend de lui.

Un garçon. Une fille. Voilà ce que découvrent Kiboko et Kiboko.

Un garçon. Une fille. Voilà ce que sont Kiboko et Kiboko.

Un garçon. Une fille.

Mais qu’est-ce que cela veut dire ?

Un spectacle produit par le Friiix Club, la Ville de Bordeaux, le Département de la Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien du Kinosaki International Arts Center.

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T16:45:00+01:00

Bougival Spectacle