Anita Peur de Tout Théâtre Le Grenier Bougival, 13 mars 2024, Bougival.

Anita Peur de Tout Mercredi 13 mars 2024, 15h00 Théâtre Le Grenier Tarif unique Jeune Public : 9 €

Fable initiatique – À partir de 4 ans – Durée : 45 minutes

Coproduction : Les Femmes et les Enfants d’Abord & Pony Production

Auteure : Julie Cordier

Mise en scène : Julien Guyomard

Interprète : Elodie Vom Hofe

Dans le cadre du festival Jeune public Festi’Bouge

Martha Angst Vor Nichts, « peur de rien », est une célèbre aventurière qui parcourt le monde pour aider les gens à se débarrasser de leurs peurs. Et aujourd’hui, ici même, il y a quelqu’un qui a besoin d’aide. Malheureusement, Martha ne peut pas venir, elle est retenue en Sibérie, par une peur très ancienne, la peur du loup. C’est donc son assistante, Anita Angst Vor Allem, « peur de tout », qui aujourd’hui va devoir intervenir. Mais pour aider cet enfant, Anita arrivera-t-elle à faire face à ses propres peurs ? Un voyage initiatique qui explore le monde des peurs enfantines avec imagination et humour, tout en donnant quelques pistes pour aider chaque enfant à devenir un petit « chasseur de peur ».

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « email », « value »: « reservation.grenier@ville-bougival.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 69 03 03 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=BOUGIVAL »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-13T15:00:00+01:00 – 2024-03-13T15:45:00+01:00

2024-03-13T15:00:00+01:00 – 2024-03-13T15:45:00+01:00

Bougival Théâtre