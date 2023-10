Les Parents viennent de Mars, les enfants… du McDo ! Chez maman Théâtre Le Grenier Bougival, 3 mars 2024, Bougival.

Les Parents viennent de Mars, les enfants… du McDo ! Chez maman Dimanche 3 mars 2024, 16h00 Théâtre Le Grenier Tarif unique Jeune Public : 9 €

Comédie familiale – À partir de 8 ans – Durée : 1h15

Production : ACTA

Auteur et metteur en scène : Rodolphe Le Corre

Interprètes : Émeric Bellamoli, Mégane Chalard, Myriam Tedesco

Dans le cadre du festival Jeune public Festi’Bouge

Après Chez papa, voici Chez maman ! Les joies de la garde partagée ! ou comment une mère élève seule ses deux enfants, Lulu et Léa, à travers les âges ! Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois…

Lorsque les parents regardent leur enfant, la seule question qui leur vient à l’esprit c’est : « Mais de qui a-t-il pris ? »

Lui, lorsqu’il regarde ses parents, il twitte : « C’est sûr, j’ai été adopté. ».

En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée : bébé, enfant, adolescent… À tout âge, ses joies et ses galères !

Un spectacle 100% humour avec beaucoup de rire et de vérité !

Succès au mythique théâtre parisien des Blancs Manteaux et au Festival d’Avignon.

Un spectacle qui réunit par le rire toute la famille !

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

