Carte blanche à J.-B. Chevalier Théâtre Le Grenier Bougival, 28 janvier 2024, Bougival.

Carte blanche à J.-B. Chevalier Dimanche 28 janvier 2024, 16h00 Théâtre Le Grenier Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 14 € / Tarif jeune / 9 €

Magie – À partir de 8 ans – Durée : 1h30

Avec Jean-Baptiste Chevalier et ses invités

Après le succès de La Magie et L’hypnose dans tous leurs états ! et Les Coulisses de la magie, Jean-Baptiste Chevalier revient avec ses complices magiciens pour une après-midi pleine de surprises pour petits et grands.

Un spectacle inoubliable à partager en famille !

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « email », « value »: « reservation.grenier@ville-bougival.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 69 03 03 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=BOUGIVAL »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:30:00+01:00

