Avec l’intervention de Georges Papazoff, conférencier d’histoire des arts. Conférence d’histoire des arts questionnant, à travers le filtre des Jeux olympiques, le culte du corps en mouvement de l’Antiquité à nos jours à travers un choix libre de représentations artistiques : vases, panneaux décoratifs, sculptures, peintures et photographies.

Les thèmes suivants seront abordés :

– L’olympisme hellénique

– Le retour d’un olympisme au XIXᵉ siècle

– Le corps en mouvement avec l’invention de la photographie

– Sport, compétition et images Cette conférence fait écho à l'exposition de peinture Le Sport, les Jeux olympiques, le Mouvement qui aura lieu du 20 au 28 janvier, de 15h à 19h à la Fondation Bouzemont.

