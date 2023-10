Qui a peur de Virginia Woolf ? Théâtre Le Grenier Bougival, 20 janvier 2024, Bougival.

Qui a peur de Virginia Woolf ? Samedi 20 janvier 2024, 20h45 Théâtre Le Grenier Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 14 € / Tarif jeune / 9 €

Comédie dramatique – À partir de 12 ans – Durée : 1h45

Production : Grains de Scène

Auteur : Edward Albee

Traduction : Daniel Loayza

Mise en scène : Emmanuelle Erambert-Dupuy

Interprètes : Florence Meillet, Yves Laffineur, Flora Pinchon, Fouad Ziani

Quelques heures avant l’aube, George et Martha rentrent chez eux après une réception bien arrosée. Mais la soirée, qui semblait finie, ne fait que commencer : l’arrivée de Nick et Honey va déclencher une série de scènes stupéfiantes, après lesquelles rien ne sera plus tout à fait comme avant… Edward Albee a bouclé quatre fauves dans une cage. Quatre personnages, dans un salon, vont vivre la plus singulière et la plus normale, la plus burlesque et la plus tragique, la plus atroce et aussi la plus tendre des nuits. Face à Nick et Honey, jeune couple, George et Martha, se livrent à un combat où tout est remis en question, dans une sorte de fête panique, qui les conduit à une violente catharsis. Quand le jeu cessera, la vérité et l’espoir seront au rendez-vous. La plus fantastique scène de ménage qu’écrivain de théâtre ait jamais conçue.

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T20:45:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

