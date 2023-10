La Famille Croquembouche Théâtre Le Grenier Bougival, 17 décembre 2023, Bougival.

La Famille Croquembouche Dimanche 17 décembre, 16h00 Théâtre Le Grenier Tarif unique Jeune Public : 9 €

Conte musical – À partir de 7 ans – Durée : 1h25

Production : Voyez-Moi Ça

Auteur : Carl Hallak

Mise en scène : Patrick Courtois

Interprètes : Catherine Salamito, Audrey G. Scott, Fabrice Banderra, Nathan Hadjaje

Musique : Ben Wallace

À Joyeusebouffe, le restaurant de la Famille Croquembouche est renommé pour ses spécialités culinaires à base d’enfants désobéissants. Or, depuis que le nouveau directeur de l’école est arrivé, les enfants sont de plus en plus sages et pour le restaurant, c’est la crise. L’arrivée inopinée d’une fillette, qui a besoin qu’on la cache parce qu’elle a volé et menti, est une bénédiction pour les ogres qui décident cependant de patienter un mois, le temps de faire grossir la maigrelette. Ce mois va changer leur vie…

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:25:00+01:00

Bougival Théâtre