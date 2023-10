Eutrot Théâtre Le Grenier Bougival, 3 décembre 2023, Bougival.

Eutrot Dimanche 3 décembre, 16h00 Théâtre Le Grenier Tarif unique Jeune Public : 9 €

Comédie musicale – À partir de 5 ans – Durée : 50 minutes

Production : Tout de Go

Auteur : Roald Dahl

Mise en scène et adaptation : Tolgay Pekin

Interprètes : Charlotte Jouanneteau ou Emilie Sestier, Noé Pflieger

Nomination parmi les 5 meilleurs spectacles Jeune Public 2023 aux Trophées de la Comédie Musicale.

Des chansons, des fleurs, des formules magiques, une attrape tortue et une centaine de tortues… suffiront-ils pour une fin heureuse ?

Fleuriste amateur, M. Toupie tombe fou amoureux de sa voisine Mme Sylvestre, qui ne vit que pour sa tortue Alf. Elle voudrait qu’Alf grandisse rapidement. M. Toupie de son côté voudrait inviter sa voisine à prendre le thé mais il n’ose jamais passer le cap. Est-il possible qu’Alf soit la clef vers le cœur de Mme Sylvestre ? M. Toupie essaiera par tous les moyens d’aider Mme Sylvestre, nos deux personnages se rejoignent alors autour d’un projet commun : faire grandir Alf.

Mais quel projet !

La presse en parle

« Marionnettes-tortues, chansons originales et interprétation font de cette douce et simple romance un très joli moment à partager. » Télérama TTT

« Une histoire de tortues et d’amour, tout en jeu et chansons, très charmante ! (…) Un spectacle tendre et bien rythmé, qui enchante bien vite les petits spectateurs. On aime ce duo de comédiens/chanteurs aux airs (apparemment) naïfs qui sert parfaitement cette comédie musicale « sucrée ». » La Muse

« Une petite pépite (…) Courez-y accompagné ou non d’enfants. Si cette pièce est de prime abord pour le jeune public, les plus grands en ressortiront enchantés. L’humour et la subtilité en sont la clé. L’histoire est adaptée d’une nouvelle de Roald Dahl (Charlie et la Chocolaterie, Matilda). Elle nous séduit, nous émeut et nous fait rire. » Regardencoulisse

« C’est un régal, notamment pour les parents qu’il est parfois difficile de convaincre avec une proposition jeune public. Le ton donné à l’œuvre est très juste et s’adresse à nos jeunes spectateurs avec simplicité et honnêteté. » Musical Avenue

« Rythme enlevé, fantaisie, suspense bien tenu, interprétation colorée, les ingrédients d’un spectacle jeune public réussi sont au rendez-vous. » M de Montmartre

Eutrot est créé avec le soutien de La Ferme Godier et Cie. Issue de Secours – Villepinte (93), Théâtre de l’Abbaye – Saint-Maur-des-Fossés (94), Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette (CYAM) et Cie.Pipasol – Andrésy (78) et Théâtre aux Mains Nues – Paris (75).

Esio Trot, Roald Dahl, Puffin Books, Penguin Random House UK, ISBN: 978-0-141-37139-9.

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « email », « value »: « reservation.grenier@ville-bougival.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 69 03 03 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=BOUGIVAL »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

