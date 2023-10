La Chanson de l’éléphant Théâtre Le Grenier Bougival, 17 novembre 2023, Bougival.

La Chanson de l’éléphant Vendredi 17 novembre, 20h45 Théâtre Le Grenier Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 14 € / Tarif jeune / 9 €

Thriller psychologique – À partir de 12 ans – Durée : 1h15

Production : Le Rideau Bleu & EnVie Théâtre

Auteur : Nicolas Billon

Mise en scène : Véronique Febvre

Interprètes : Maryse Perriard, Philippe Perriard, Quentin Perriard

Régie : Didier Chevallier

À la veille de Noël, le docteur Lawrence, thérapeute d’un hôpital psychiatrique, a disparu. L’un de ses patients, Michael, est la dernière personne à l’avoir vu. Sans tenir compte des avertissements sibyllins de l’infirmière de garde, le docteur Greenberg, directeur de l’hôpital, s’acharne à obtenir du jeune homme, un témoignage cohérent. Mais Michael parle d’éléphants… et entraîne le docteur dans une véritable souricière et jeu de piste pervers. La rencontre tourne à l’affrontement et la disparition au thriller psychologique.

Quelques prix

Prix du Jury au Festival de Fabrègues 2021

Grand Prix Charles Dullin du Jury et du Jury Jeune 2022

