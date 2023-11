concert ‘CHANTER ENSEMBLE’ Théâtre Le Gouvernail, 29 novembre 2023T 19:00, .

concert ‘CHANTER ENSEMBLE’ Théâtre Le Gouvernail Mercredi 29 novembre, 19h00

Faut-il toujours chanter les mêmes billevesées disponibles dans les karaokés ? Mercredi 29 novembre, 19h00 1

Faut-il toujours chanter les mêmes billevesées disponibles dans les karaokés ?

Chanter ensemble : c’est le plus petit commun multiple, ce qui réunit tous les hommes, quelles que soient leur convictions. Mais faut-il toujours chanter les mêmes billevesées disponibles dans les karaokés ?

À un moment où des gens très chics et propres sur eux promeuvent l’entre-soi, la cooptation et les microcosmes, quatre chanteurs « à texte et à musique » décident de rappeler par l’exemple que, jusqu’à nouvel ordre, on peut chanter ensemble, sur scène et dans la salle, y compris si on ne connaît pas la chanson avant de venir au théâtre. Une invitation au partage, à la découverte, à la joie et au refus des frontières de pacotille !

CHANTER ENSEMBLE

avec

Bertrand Ferrier, Claudio Zaretti,

Jann Halexander, Sébastyén Defiolle, Barthelemy Saurel

29 novembre

19h00

Théâtre du Gouvernail

5 passage de Thionville

75019 Paris

Réserver : 06.16.13.98.32

ou billetreduc

Théâtre Le Gouvernail 5 Passage de Thionville Quartier de la Villette 75019 Paris