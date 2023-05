Bertrand Ferrier ‘Le ciel est rouge (ou il devrait)’ le 1er juin, Théâtre du Gouvernail, Paris Théâtre Le Gouvernail, 1 juin 2023 19:00, .

Bertrand Ferrier revient avec un nouveau tour de chant. Jeudi 1 juin, 19h00 1

« Parce que notre envie de vivre, d’être heureux et d’être libres, soit, mais c’est pas si simple,

Parce que chanter, c’est lancer des balles, mais vivre, c’est parfois en recevoir,

Parce que le soleil se lève, paraît-il, mais tant de poussières nous collent encore au coeur et au corps,

Parce que nous sommes faits pour vivre nus mais, chez nous, l’été est trop court,

Le ciel est rouge (ou il devrait).

Parce que nous ne sommes pas des marchandises mais, en fait, si,

Parce que si l’on ne pense pas, moins de détresses, moins de fatigues, mais c’est mieux de penser,

Parce que ça pourrait presque toujours être pire, mais tu parles d’une « consolatio »,

Et parce que, en même temps et quoi qu’il en coûte, nous sommes encore là, donc tout espoir n’est pas perdu, hélas,

Le ciel est rouge (ou il devrait). »

Après douze ans de chansons, de scènes en bistros et retour, après les récitals « À tout hasard » (2021) et « Sur le plancher des chiens » (2022), après le spectacle « Dis-moi pourquoi tu cries » autour de l’oeuvre de Mama Béa Tekielski, Bertrand Ferrier revient en version piano-voix avec un nouveau tour de chant d’une heure.

Autour de lui, des musiciens (Ogier Jenevein au cor et Sébastyén Defiolle à la guitare) et des chanteurs (Jean Dubois et Jann Halexander sont annoncés) viendront brûler la scène et enflammer le public. Dehors, le ciel sera rouge, il n’aura pas l’choix !

1er juin 2023

19h00

Théâtre du Gouvernail

5 Passage de Thionville

75019 Paris

Réserver : billetreduc, weezevent, 0616139832

