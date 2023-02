Mademoiselle Maya en Ut intégral au Théâtre du Gouvernail le 26/02/2023 (spectacle musical) Théâtre Le Gouvernail Catégorie d’Évènement: Paris

Mademoiselle Maya en Ut intégral au Théâtre du Gouvernail le 26/02/2023 (spectacle musical) Théâtre Le Gouvernail, 26 février 2023, . Mademoiselle Maya en Ut intégral au Théâtre du Gouvernail le 26/02/2023 (spectacle musical) Dimanche 26 février, 18h00 Théâtre Le Gouvernail Complètement hors du contexte, décalé, Mademoiselle Maya nous entraîne dans son tour de chant coquin, dans une hilarante plongée dans le music-hall d’antan. Théâtre Le Gouvernail 5 Passage de Thionville Quartier de la Villette 75019 Paris Île-de-France [{“link”: “https://www.helloasso.com/associations/ima-roz/evenements/mademoiselle-maya-en-ut-integral-2-2?fbclid=IwAR3yLzGqsM5VIz180k48fDZHtEVOQRzRkptLmj1jumz56uI9Cmf6Nj4mppE”}] Complètement hors du contexte, décalé, Mademoiselle Maya nous entraîne dans son tour de chant coquin, dans une hilarante plongée dans le music-hall d’antan. Entre chansons originales et lettres inédites, elle nous livre en ” ut intégral ” ses amours passionnées avec quelques-uns de ses anciens beaux amis admirateurs (Georges F., Alphonse D., Victor H.etc…) Accompagnée par sa ravissante et talentueuse pianiste mademoiselle Zofia, tout y passe, et tous y passent : de Firmin à Marie-Madeleine, sans oublier le drapeau de la France et quelques oies… Vous vous laisserez aisément séduire par ce personnage haut en couleur, qui ne demande qu’à vous plaire… en tout bien, tout bonheur !

Mademoiselle Maya, une femme à découvrir …Allez hop ! Le Saviez-vous? Les paroles des chansons et les textes de mademoiselle Maya sont écrits par Charlotte Grenat.

La musique a été composée par Jean-François Varlet. 26/02/2023

18h00

Théâtre du Gouvernail

5 passage de Thionville

75019 Paris

Métro Ourcq ou Laumière ligne 5 Ouverture des portes à 17h30 Concert suivi d’échanges et dédicaces réservation au

0616139832

billetreduc/weezevent

https://www.helloasso.com/associations/ima-roz/evenements/mademoiselle-maya-en-ut-integral-2-2?fbclid=IwAR3yLzGqsM5VIz180k48fDZHtEVOQRzRkptLmj1jumz56uI9Cmf6Nj4mppE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-26T18:00:00+01:00

2023-02-26T19:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Théâtre Le Gouvernail Adresse 5 Passage de Thionville Quartier de la Villette lieuville Théâtre Le Gouvernail Departement Paris

Théâtre Le Gouvernail Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Mademoiselle Maya en Ut intégral au Théâtre du Gouvernail le 26/02/2023 (spectacle musical) Théâtre Le Gouvernail 2023-02-26 was last modified: by Mademoiselle Maya en Ut intégral au Théâtre du Gouvernail le 26/02/2023 (spectacle musical) Théâtre Le Gouvernail Théâtre Le Gouvernail 26 février 2023 Théâtre Le Gouvernail

Paris