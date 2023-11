ArtOtek Théâtre le Galpon Petit-Lancy, 10 décembre 2023, Petit-Lancy.

ArtOtek 10 décembre 2023 – 12 janvier 2024 Théâtre le Galpon Soutien – 25 chf

Plein – 20 chf

Réduit – 15 chf

Jeune public – 11 chf

Réseau – 10 chf

Carte 20 ans/20frs – 8 chf

Conception, réalisation, objets et sculptures, manipulation et mouvement Markus Schmid | Conception, réalisation, textes et mise en espace Sandra Heyn | Création lumières Gilles Martinière | Création costumes Marianna Sycheva | Artistes musiciens / ensembles invités : Sophie Tirabosco, Laurianne Cerpillod, les Voix boréales (Claire de Buren, Hilde Stein, Taïna Onnela), Michel Tirabosco, Stefaan de Rycke | Artistes plasticiens invités : Eric Meylan photographe, Nicola Cuti, Mathias Molano vidéastes, Fabienne Zinguignan plasticienne et Carmen Bayenet peintre-performeuse

Convier texte, peinture et musique pour faire parler les sculptures

D’abord ce sont des sculptures, immobiles, disposées ici et là. Dehors, dedans, ça dépend.

Elles vous invitent à les regarder, à vous rapprocher, elles ont quelque chose à vous raconter.

Puis elles se mettent à bouger, à se métamorphoser. Sur la musique, elles se mettent à danser.

Elles évoquent la solitude, la multitude, l’âge, la vieillesse, la finitude.

Elles parlent de chacun et de tout le monde, des présents et des absents.

Des histoires se tissent. Des souvenirs surgissent.

C’est un moment d’humanité, un moment partagé.

Cette exposition théâtrale insolite est l’aboutissement de différentes configurations. Elle inclut les artistes qui ont participé aux résidences de recherche.

Entre art et collection vivante, entre exposition et théâtre d’objet, ArtOtek est définitivement pluridisciplinaire. Une multi-étiquette répondant à quantités de quêtes.

Production cie Andrayas

Soutiens Ville de Genève, Loterie Romande, Commune de Plan-les-Ouates

www.andrayas.com

Théâtre le Galpon Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy Petit-Lancy 1235 +41 22 321 21 76 http://www.galpon.ch/ reservation@galpon.ch http://www.andrayas.com http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-le-galpon/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00

2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00

