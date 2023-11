Whomyn Théâtre le Galpon Petit-Lancy, 8 décembre 2023, Petit-Lancy.

Whomyn 8 et 9 décembre Théâtre le Galpon Soutien – 25 chf

Conception des objets-sculptures-masques, manipulation et mouvements Markus Schmid | Musique live Stefaan de Rycke | Fonds sonores Foppe Jacobi, Cynthia Knoch, Christian Schmid et Hugo Moura | Sculptures Alexandra Ugnivenko | Images et vidéos Nicola Cuti | Collaboration création objets et lumières Gilles Martinière et Janos Horvath | Collaboration costumes Susan Espejo | Collaboration manipulation objets Pierrik Malebranche | Collaboration artistique Sandra Heyn

Hommage sculpté aux femmes du monde

Pendant plus de 5 ans, la compagnie Andrayas a voyagé avec des spectacles itinérants dans les jungles, les montagnes et villages de l’Himalaya et des Andes, des villes et bidonvilles d’Inde, au Laos, en Haïti, en Amérique du Sud et ailleurs. Les artistes ont joué pour des publics ruraux inédits, dans des lieux incongrus, dans des conditions de standard hors-monde. Né au cœur de ces multiples rencontres, Whomyn est un hommage aux femmes exceptionnelles rencontrées, à l’engagement-combat qu’elles mènent, autour de l’égalité des genres.

Sur scène, une quinzaine de famille de marionnettes créées avec de multiples objets ramenés de tournées, construites sur les témoignages de filles et de femmes du monde, de leurs parcours de vie étonnants, surprenants et souvent incroyables. Ce langage d’objets farfelus appelle, parle, fait rire ou réfléchir, évoquant sans relâche cette pugnacité, corollaire d’un pan certain de la féminité du 21ème siècle.

Sculptures, mouvement, mime, vidéo et musique live dressent le portrait de filles et jeunes femmes de mondes ruraux contemporains, qui luttent pour la dignité et leurs droits à l’égalité. Une quête de l’ailleurs qui questionne en miroir direct nos préoccupations actuelles d’ici…

Production cie Andrayas

Théâtre le Galpon Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:00:00+01:00

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T21:00:00+01:00

