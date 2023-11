Koshi-Kosha Théâtre le Galpon Petit-Lancy, 6 décembre 2023, Petit-Lancy.

Koshi-Kosha Mercredi 6 décembre, 14h00, 18h00 Théâtre le Galpon Soutien – 25 chf

Plein – 20 chf

Réduit – 15 chf

Jeune public – 11 chf

Réseau – 10 chf

Carte 20 ans/20frs – 8 chf

Piano Maÿlis Caïjo | Jeu théâtral et mime Markus Schmid

Un univers de suggestions poétiques

Un univers de suggestions poétiques

Quatuor de Koshis, un monde sonore qui s’ouvre… Carillon métallique, roue en bois archaïque, Toy piano mécanique…Bols tibétains, au fond de l’océan, méduses, poisson-lune et baleines volantes…Un xylophone géant qui nous ramène les pieds sur terre.

Une grand-mère dans son jardin qui plante, plante, plante… une forêt jaillit. Au loin, la plaine, un cheval qui laboure, une flûte dans la rizière, du riz, partout du riz. Une fête des moissons particulières…

Ocean Drum, le voyage est fini, adieu Kosha-Koshi.

Koshi-Kosha est un voyage sonore, musical et visuel, entre une pianiste-miniature et un acteur mime. Un univers de sensations, de rythmiques et de suggestions poétiques pour les tout-petits.

Production cie Andrayas

www.andrayas.com

Théâtre le Galpon Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy Petit-Lancy 1235 +41 22 321 21 76 http://www.galpon.ch/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@galpon.ch »}] [{« link »: « http://www.andrayas.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-le-galpon/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T15:00:00+01:00

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T19:00:00+01:00

Nicola Cuti