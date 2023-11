Cabaret dadaïste d’après Ghérasim Luca Théâtre le Galpon Petit-Lancy, 7 novembre 2023, Petit-Lancy.

Cabaret dadaïste

d’après Ghérasim Luca 7 – 19 novembre Théâtre le Galpon Soutien – 25 chf

Plein – 20 chf

Réduit – 15 chf

Jeune public – 11 chf

Réseau – 10 chf

Carte 20 ans/20frs – 8 chf

Direction artistique Gabriel Alvarez | Composition musicale Céline Hänni | Jeu Clara Brancorsini, Céline Hänni, Justine Ruchat, Hector Salvador | Scénographie, objets et costumes Léa Roth | Réalisation scénographie Alex Gerenton | Réalisation costumes Karima Habbes | Lumières Francesco Dell Elba | Administration Laure Chapel – Pâquis Production

Je chante le corps poétique

Il s’agit d’oser. Quand le monde s’enlise dans le tragique et l’inepte, il faut le mettre sens dessus dessous, cul par dessus tête, lui dégager les bronches à grands coups de mots. Mots passionnés et ardents qui sont ceux, toujours subversifs, de la poésie. Telle est l’audace et tel est le Manifeste. Dans le sillage de ceux de Tzara puis du surréalisme, celui qui s’écrit au Galpon sous la direction de Gabriel Alvarez a la puissance d’un poème de Gherasim Luca, dynamiteur de certitudes qui proclamait la déraison d’être. Voici donc que s’ouvre pour vous un Cabaret dadaïste ludique et furieux, traversé de sons incestueux, d’images rebelles et d’improbables fragrances culinaires. Formidable détonateur, la voix devient le vecteur polymorphe de ce spectacle théâtral total où corps et objets proclament la nécessité d’un réenchantement du monde.

Vous qui pénétrez ici, abandonnez toute révérence et tout conformisme ! Cédez à l’extravagance de ce cabaret irrévérencieux irrigué par la langue aléatoire et funambule du poète roumain Gherasim Luca. Si vous en sortez indemne, tant pis pour vous !

Production Studio d’Action Théâtrale

Soutiens Le Studio d’Action Théâtrale est au bénéfice d’une convention de subventionnement avec la ville de Genève

www.studioactiontheatrale.ch

Théâtre le Galpon Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy Petit-Lancy 1235 +41 22 321 21 76 http://www.galpon.ch/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@galpon.ch »}] [{« link »: « http://www.studioactiontheatrale.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-le-galpon/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T21:30:00+01:00

2023-11-19T18:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:30:00+01:00

SAT