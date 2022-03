[THEATRE] Le festival Impronautes Centre Paris Anim’Mathis Paris Catégorie d’évènement: Paris

du jeudi 24 mars au samedi 26 mars à Centre Paris Anim’Mathis

La Compagnie d’Improvisation Eux présente le Festival Impronautes ! Comme tous les ans, les élèves de son école d’improvisation théâtrale, l’Atelier des Impronautes, vous proposent différents spectacles dans des formats divers et variés : cabaret, scènes courtes, format long…Il y en aura pour tous les goûts dans cette édition 2022, qui mêle amateurs et professionnels !”

Plein tarif : 11€ Tarif réduit : 9€

3 jours, 9 spectacles, plus de 100 improvisateurs Centre Paris Anim’Mathis 15 rue Mathis, 75019 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T22:00:00;2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T22:00:00;2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T22:00:00

