Théatre : Le fauteuil

Deux-Sèvres

Théatre : Le fauteuil
Salle des fêtes communale
Beugnon-Thireuil
Deux-Sèvres

2023-02-17

Deux-Sèvres Beugnon-Thireuil L Avenir vous propose ses soirées théâtrales, à la salles des fêtes de la Chapelle-Thireuil,

Vendredi 17 février à 20h30

Samedi 18 février à 20h30

Samedi 25 février à 20h30 et le dimanche 26 février à 14h30

Comédie : « le fauteuil » en deux actes d’Yves Billot.

Tarif : 8 € / -12 ans gratuit

Beugnon-Thireuil

