Côtes-d’Armor Quelle part de responsabilité détenons-nous dans le pouvoir des tyrans ? En 1944, le dramaturge russe Evgueni Schwartz écrivait un conte, Le Dragon, pour dénoncer le nazisme et la dictature stalinienne qui pourrait se résumer ainsi : dans un village imaginaire, un dragon tyrannise les habitants. La bête exige d’eux qu’ils lui livrent chaque année une vierge en offrande. La terreur prend fin à l’arrivée d’un chevalier héroïque qui terrasse la bête, sauve la promise. Mais d’autres despotes sommeillent derrière les murs… +33 2 96 68 18 40 La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

