FUNAMBULES | Impro – Théâtre ⭐️ 23 mai – 1 juin 2024 Théâtre le douze dix-huit 18 / 20 / 25 CHF

Trois comédien·nes et un musicien vont vous raconter une histoire. Une histoire qui n’a jamais été jouée et ne le sera jamais à nouveau. Sous vos yeux, chaque petit accident et maladresse nourrira la trame narrative, provoquant éclats de rire ou larmes. Vous serez le funambule de l’imaginaire, tirant sur le fil qui guidera les artistes à travers le vide pour atteindre la fin de cette aventure.

Venez vivre un spectacle sans filet, plein de surprises et de rebondissements, pour le plus grand plaisir de toutes et tous.

Distribution

Compagnie Artisanarts

Avec : Christian Baumann, Nina Cachelin et Jérôme Sire

Musique : Malik Kaufmann

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex 1218 Genève https://ledouzedixhuit.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-23T19:00:00+02:00 – 2024-05-23T20:20:00+02:00

2024-06-01T19:00:00+02:00 – 2024-06-01T20:20:00+02:00

