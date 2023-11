RENAUD CHANTE RENAUD | Musique – Théâtre Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex, 17 avril 2024, Le Grand-Saconnex.

RENAUD CHANTE RENAUD | Musique – Théâtre 17 – 21 avril 2024 Théâtre le douze dix-huit 18 / 20 / 25 CHF

Renaud chante Renaud est un spectacle musical et théâtral de Renaud Delay, inspiré des chansons de son homonyme, le gavroche de Paname. C’est un voyage sincère au pays de la tendresse et de la fragilité, une étincelle d’enfance pour éclairer l’obscurité du temps qui passe, à mi-chemin entre le concert, la comédie musicale et le stand-up. Un one-man show à cinq, joyeux, intime et tendre comme une déclaration d’amour à cette musique qui soigne tous les maux et à la poésie de Renaud qui nous rappelle si simplement qu’il faut aimer la vie, et l’aimer même si… Un spectacle explosif, drôle et touchant.

Distribution

Compagnie Silence and the Studio

Avec des chansons du répertoire de Renaud Séchan

Avec (jeu et musique) : Renaud Delay, Sébastien Chave, Jean-Valdo Galland, Nadir Graa et Jean-Samuel Racine

Texte et dramaturgie : Renaud Delay

Mise en scène : Julie Burnier et Renaud Delay

Arrangements et adaptations musicales : Renaud Delay

Création lumière : Jean-Marc Tinguely

Sonorisation : Antoine Lablanquie

Collaboration artistique et chargée de production : Odile Cantero

Crédit photo : Sylvain Chabloz

Production : Cie Silence in the Studio

Coproduction : Casino-Théâtre de Rolle, Maison de Quartier de Chailly

Soutiens

Loterie Romande

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex 1218 Genève https://ledouzedixhuit.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/I8nQaxFKx6/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-17T20:00:00+02:00 – 2024-04-17T21:30:00+02:00

2024-04-21T18:00:00+02:00 – 2024-04-21T19:30:00+02:00

©ledouzedixhuit