ARIOL'S SHOW | Concert dessiné – Jeune public – Musique
Le Grand-Saconnex, 10 mars 2024

Dimanche 10 mars 2024, 17h00
Théâtre le douze dix-huit
10 / 15 CHF

Élève de primaire, le petit âne bleu vit avec son père Avoine et sa mère Mule, surnommée Mumule. Entouré de son meilleur copain, le petit cochon Ramono et de son amoureuse Pétula, jolie vache aux taches de rousseur, il passe ses vacances chez ses grands-parents, Papi Atole et Mami Annette… Mais surtout, Ariol a une passion pour «Le Chevalier Cheval», son héros préféré, personnage de bande dessinée créé par Guibole, qui passe toute la semaine sauf le week-end (rediffusion le dimanche !) à la télé sur Canaltoon. Bastien Lallemant se joint à Emmanuel Guibert et Marc Boutavant pour une lecture joyeuse : saynètes, dessins, musique… un festiv-Ariol !

Distribution

Avec : Emmanuel Guibert et Marc Boutavant

Accompagnés à la guitare par Bastien Lallemant

Théâtre le douze dix-huit
Chemin du pommier 9
Le Grand-Saconnex
1218 Genève
https://ledouzedixhuit.ch
https://infomaniak.events/shop/B142JFc3Iu/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-10T17:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:10:00+01:00

©ledouzedixhuit