THE GAME OF NIBELUNGEN | Théâtre d’objet 1 – 3 mars 2024 Théâtre le douze dix-huit 18 / 20 / 25 CHF

Imaginez-vous, un soir, vous faufiler dans une école, même votre ancienne école. Dans la classe, une prof d’allemand. Un cauchemar ? Nope, l’expérience de la leçon d’allemand la plus délirante et explosive de votre vie! Vous ne parlez pas l’allemand ? Mais tant mieux ! Moins vous parlez allemand, plus ce spectacle est fait pour vous !

Les combats d’équerres et d’épées ou les batailles épiques de piles de papier vaincront toutes les barrières linguistiques.

La Cie du Botte-Cul propose une expérience de « littérature gesticulée » d’un classique médiéval germanique, les Nibelungen! Maniant un théâtre d’objet brut, ce spectacle ludique et immersif se veut une modeste entaille dans le Röstigraben*… « Deutsch is coming »….

Distribution

Compagnie du Botte-cul

Dramaturgie, jeu : Laura Gambarini

Mise en scène : Manu Moser

Regard extérieur : Jennifer Wesse

Costume : Marie Jeanrenaud et Célien Favre

Co-Production: CCHAR – Centre de Création Helvétique des Arts de la Rue

Soutien

Loterie Romande, Fondation Michalski, ville de Morges, ville de Nyon, Fondation Oertli, SIS – Schweizer Interpretenstiftung, Prix culturel de la Coquette Morges, Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA), Association professionnelle des Scènes communes, Corodis, Pro Helvetia, Sélection suisse en Avignon

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex 1218 Genève https://ledouzedixhuit.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-01T20:00:00+01:00 – 2024-03-01T20:45:00+01:00

2024-03-03T18:00:00+01:00 – 2024-03-03T18:45:00+01:00

©ledouzedixhuit