66 JOURS | Seul en scène – Théâtre 7 – 10 février 2024 Théâtre le douze dix-huit 18 / 20 / 25 CHF

Théo a 20 ans.

Dans ce seul en scène touchant et plein d’humour, il nous partage son combat contre la maladie. À travers 66 jours de lutte, 30 jours de Coupe du Monde 2018 et sa chambre d’hôpital, il livre un témoignage poignant sur son rapport à la famille, au deuil, à l’amour, au théâtre et à la passion. Mais avant tout, il nous parle de « nous » , et évoque ces sujets universels avec une authenticité désarmante.

Découvrez son histoire, et le temps d’un spectacle, laisser-vous inspirer par son ardent désir de vivre !

Distribution

Compagnie Saiyan

De et avec : Théo Askolovitch

Collaboration artistique : François Rollin et Ludmilla Dabo

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex 1218 Genève https://ledouzedixhuit.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/Mb39q8oDxE/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T20:00:00+01:00 – 2024-02-07T21:15:00+01:00

2024-02-10T19:00:00+01:00 – 2024-02-10T20:15:00+01:00

©ledouzedixhuit