XPM | Danse 24 – 28 janvier 2024 Théâtre le douze dix-huit 18 / 20 / 25 CHF

Le Temps. On ne l’a pas, on le perd, on le gagne, on le passe, on le tue. Il passe, il nous fuit, il nous presse.

Dans leur nouvelle création, Daniel Borak et Daniel Leveillé présentent leur interprétation du Temps en huit tableaux. À la manière d’un recueil de nouvelles, les deux danseurs explorent différentes facettes du « plus grand des égalisateurs » : le temps physique, technologique, le temps biologique, émotionnel, artistique…

Voyage et jeu à travers le temps et l’espace, en rythme, en musique et en mouvement, dans un spectacle percutant créé par deux danseurs aux multiples talents.

Distribution

Création de et avec : Daniel Borak et Daniel Leveillé

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex 1218 Genève https://ledouzedixhuit.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T20:00:00+01:00 – 2024-01-24T21:10:00+01:00

2024-01-28T18:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:10:00+01:00

