C’EST TES AFFAIRES | Impro – Jeune public Dimanche 14 janvier 2024, 14h00, 17h00 Théâtre le douze dix-huit 10 / 15 CHF

Découvrez un spectacle où tout est possible ! S’inspirer des objets apportés par le public pour créer un spectacle instantané, respecter et incarner les idées des jeunes spectateur·trice·s et créer un spectacle unique, ce sont les défis que se sont lancés Odile Cantero, Alain Borek et Loïc Valley dans ce spectacle entièrement improvisé.

Accompagnés musicalement par Renaud Delay, les trois comédien·ne·s, piocheront à l’aveugle dans une grande machine pour en sortir un à un les objets dont ils s’inspireront pour inventer une seule et unique histoire qui se terminera quand tous les objets seront sortis de la machine.

Ne manquez pas cette prouesse dans l’art de l’improvisation collective avec une histoire inspirée par VOS objets !

✅ Ce spectacle est entièrement improvisé et l’histoire sera inspirée par vos objets. Nous comptons sur vous pour apporter un objet / jouet (par groupe ou par famille) que vous aurez choisi, ensemble, de nous prêter pour la durée de la représentation. Il inspirera l’équipe du spectacle pour créer un personnage, un lieu ou encore une réplique. Pour des raisons techniques, son diamètre ne doit pas dépasser 25 cm et s’il est tout petit, il risque d’être difficilement visible depuis le dernier rang du théâtre. À vous de jouer !

Distribution

Compagnie Prédüm

Conception : Alain Borek, Tiphanie Bovay-Klameth et Odile Cantero

Improvisation : Alain Borek, Odile Cantero et Loïc Valley

Musique live : Renaud Delay

Création lumière : Sophia Meyer

Scénographie : Fanny Courvoisier

Construction : Jean-Marie Mathey

Coproduction : Le Petit Théâtre de Lausanne

Soutiens

Etat de Vaud, Ville de Lausanne, Loterie Romande, Fondation Philanthropique Famille Sandoz, SSA, La Mobilière, Migros Pourcent Culturel, BCV, CORODIS

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex 1218 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-14T14:00:00+01:00 – 2024-01-14T14:50:00+01:00

2024-01-14T17:00:00+01:00 – 2024-01-14T17:50:00+01:00

