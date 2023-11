Le grand jeu de Noël Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex, 14 décembre 2023, Le Grand-Saconnex.

Le grand jeu de Noël 14 – 16 décembre Théâtre le douze dix-huit CHF 18 (étudiant·e·s et moins de 20 ans), CHF 20 (AVS, AI, Chômage), CHF 25 (tarif plein)

La Compagnie lesArts clôture les festivités autour de ses 20 ans avec l’un de ses concepts phares, et….avec des cadeaux en prime !

Retrouvez quatre comédien·nes, une douzaine d’impros et des défis à en perdre la tête !

Le public donne des thèmes, nos improvisatrices et improvisateurs tentent de les traiter tour à tour, puis le maître de jeu tranche, de manière intransigeante et selon ses critères (parfois douteux). Le suspense est insoutenable, c’est injuste, mais on se délecte…

14 décembre

Christian Baumann, Fausto Borghini, Julie Despriet, Estelle Zweifel

Présenté par Sarkis Ohanessian

15 décembre

Fausto Borghini, Sarkis Ohanessian, Jérôme Sire, Estelle Zweifel

Présenté par Christian Baumann

16 décembre

Christian Baumann, Julie Despriet, Sarkis Ohanessian, Jérôme Sire

Présenté par Estelle Zweifel

Distribution

Compagnie lesArts

Avec en alternance :

Christian Baumann, Fausto Borghini, Julie Despriet, Estelle Zweifel, Jérôme Sire et Sarkis Ohanessian

