Les cata divas Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex, 9 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

Les cata divas 9 – 12 novembre Théâtre le douze dix-huit CHF 18 (étudiant·e·s et moins de 20 ans), CHF 20 (AVS, AI, Chômage), CHF 25 (tarif plein)

Lors d’une répétition mouvementée, la soprano Céline et la mezzo Cécile doivent travailler ensemble malgré leur animosité, sous le regard réprobateur de leur pianiste Jeanne. Leur concert sera un défi, où la beauté de leur performance sera mise à l’épreuve par des règlements de comptes cocasses et absurdes.

Le spectacle allie humour et opéra pour faire (re)découvrir aux mélomanes et aux novices les plus belles œuvres de compositeurs tels qu’Offenbach, Bizet, Mozart ou Purcell, dans une mise en scène explosive. Né de l’amitié entre trois musiciennes classiques et une metteuse en scène, il tend à initier le public au monde de l’opéra dans une pièce de comédie, tout en émerveillant les expert·es.

Les néophytes sont conquis·es, les connaisseur·euses enchanté·es.

Distribution

Bonne Nouvelle Productions

Mise en scène : Julie Safon

Piano : Jeanne Vallée

Soprano : Céline Laborie

Mezzo-soprano : Cécile Piovan

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex 1218 Genève https://ledouzedixhuit.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T20:15:00+01:00

2023-11-12T18:00:00+01:00 – 2023-11-12T19:15:00+01:00

©douzedixhuit