Ma Région Virtuose à Saumur Théâtre Le Dôme Saumur, 27 janvier 2024, Saumur.

Ma Région Virtuose à Saumur 27 et 28 janvier 2024 Théâtre Le Dôme Concerts de 2€ à 12€

Ma Région Virtuose

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

SAMEDI 27 JANVIER 2024

11h00 – Théâtre Le Dôme (50’) – 2€

École de musique de Saumur Val de Loire

Ensemble de saxophones

Œuvres de Bizet

Ensemble de flûtes, clarinette, violon, violoncelle et piano

Œuvre de Bizet

Quatuor de flûtes

Œuvre de Bizet

Chœur d’adultes

Œuvre de Poulenc et traditionnels mélanésien et norvégien

Chœur d’enfants

Œuvre de Gall, Amarelinha, Muse

Ensemble à cordes

Œuvres d’Haendel

Ensemble de percussions

Œuvres de Vivaldi et Brahms

14h00 – Théâtre Le Dôme (45’) – 10€

Sirba Octet musiques klezmer et tziganes

“Tsuzamen”

Véritable hymne à la fraternité, “Tsuzamen” (“Ensemble” en yiddish) emporte l’auditeur dans un captivant voyage à travers les musiques de trois peuples qui ont vécu l’exil et dont les routes se sont abondamment croisées en Europe. Autant d’histoires auxquelles le Sirba Octet redonne vie, qui laissent transparaître aussi bien l’attachement à la fête du répertoire klezmer que la spiritualité des mélodies arméniennes ou la richesse culturelle des musiques tziganes.

16h30 – Théâtre Le Dôme (45’) – 4€

Anne Queffélec piano

“Vive 1685 !”

Bach/Busoni : Prélude de Choral “Nun komm der Heiden Heiland“ BWV 659a

Marcello/Bach : Adagio du Concerto pour hautbois en ré mineur

Vivaldi/Bach : Largo du Concerto pour orgue en ré mineur BWV 596

Scarlatti : Sonate en ré mineur (Aria) K. 32

Haendel/Kempff : Menuet en sol mineur HWV 434

Bach/Hess : Choral de la Cantate “Jesus bleibet meine Freude” BWV 147

Beethoven : Sonate en la bémol majeur n°31 opus 110

Année bénie pour la musique que cette année 1685 qui a vu la naissance de trois génies : Bach, Scarlatti et Haendel… À l’origine de leurs mondes personnels d’artistes se trouvent de multiples croisements d’influences : très au fait des courants musicaux prévalant en France et en Italie, Bach a démontré son intérêt pour différents styles ; Scarlatti le Napolitain a été très inspiré par la musique du Portugal puis de l’Espagne ; de Haendel enfin, citoyen anglais enterré à Westminster et qui sera le compositeur préféré de Beethoven, on pourrait dire qu’il était un compositeur italien né en Allemagne, comme le suggère sa passion pour l’opéra !

19h00 – Théâtre Le Dôme (45’) – 12€

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault direction

Dvorák : Symphonie n°9 en mi mineur “Du Nouveau Monde” opus 95

Séduit par ce “Nouveau monde” découvert à l’occasion de son séjour aux États-Unis, Dvorák compose sa 9ème Symphonie en s’inspirant de la musique populaire américaine, dont il combine habilement les thèmes à l’écriture orchestrale européenne. Créée avec un immense succès au Carnegie Hall de New York le 15 décembre 1893, cette œuvre portée par un puissant souffle lyrique est devenue l’une des plus populaires du répertoire symphonique.

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

11h00 – Théâtre Le Dôme, Salle de conférence (45’) – Entrée libre

Sophie Gaillot Miczka conférencière

“La musique pop copie les grands tubes classiques !”

Une échappée dans le monde des musiques actuelles à la recherche des thèmes classiques, avec des musiques des Beatles, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Céline Dion, Lady Gaga…

14h00 – Théâtre Le Dôme (45’) – 10€

Janoska Ensemble

“Bach to the roots”

Kreisler : Prélude et Allegro (dans le style de Pugnani)

F. Janoska : Souvenir pour Élise (d’après la Bagatelle “Für Elise” de Beethoven)

Bach : Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043

Le “style Janoska”, c’est un style qui brise les genres et bouleverse le monde de la musique classique ! Combinant avec un talent unique des éléments jazz, pop et classiques, cette formation originaire de Bratislava offre une vision musicale inédite et rafraîchissante que plébiscitent les scènes du monde entier.

17h00 – Théâtre Le Dôme (45’) – 4€

Raphaël Feuillâtre guitare

Œuvres de Bach, Couperin, Albéniz, Tarrega…

19h30 – Théâtre Le Dôme (45’) – 10€

Big Band Chopin de Varsovie

Piotr Kostrzewa direction

Hot Honey Rag (Chicago Dixi)

Count Basie : The Queen Bee

Trad. : Vabank

Miller : Pennsylvania 6-5000

Goodman : Sing Sing Sing

Ellington : Take the A Train

Rich : Love for sale

Jones/Lewis : Groove Merchant

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie au Théâtre Le Dôme à partir du vendredi 15 décembre 2023 à 13h30.

Mardi, jeudi et vendredi de 13h30-17h / Mercredi : 10h-18h

Fermeture du lundi 25 décembre au lundi 1er janvier

Billetterie en ligne à partir du vendredi 15 décembre 2023 à 13h30 sur https://ledome-saumurvaldeloire.mapado.com

Réservation directement au guichet du Dôme pour l’ensemble des concerts programmés à Saumur et Fontevraud.

Théâtre Le Dôme – Entrée place de la République – 49400 Saumur

Tél : 02 53 93 50 00

ledome.billetterie@saumurvaldeloire.fr

Billetterie supplémentaire à Montreuil-Bellay du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Mairie – Place de l’Hôtel de Ville – 49260 Montreuil-Bellay – 02 41 40 17 60

Moyens de paiement : espèces, cartes bancaires, e.pass culture sport, chèque.

ACCESSIBILITE

Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous prévenir lors de votre réservation.

Théâtre Le Dôme Place de la Bilange 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ledome-saumurvaldeloire.mapado.com »}] [{« link »: « https://ledome-saumurvaldeloire.mapado.com/ »}, {« link »: « mailto:ledome.billetterie@saumurvaldeloire.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T11:00:00+01:00 – 2024-01-27T19:45:00+01:00

2024-01-28T11:00:00+01:00 – 2024-01-28T20:15:00+01:00

Ma Région Virtuose Saumur