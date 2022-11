La Folle Journée en région à Saumur Théâtre Le Dôme, 27 janvier 2023, Saumur.

La Folle Journée en région à Saumur 27 – 29 janvier 2023 Théâtre Le Dôme

Théâtre Le Dôme Place de la Bilange 49400 Saumur Saumur Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

VENDREDI 27 JANVIER 2023

19h30 – Théâtre Le Dôme (45’) – 10€ / Concert famille

Sirba Octet ensemble de musique klezmer

“Le Violon magique”

Dans un lointain royaume règne la nuit, car le jour a disparu sans que nul ne sache l’expliquer. Ainsi depuis qu’il est tout petit, Sacha n’a qu’un rêve : retrouver le soleil. Avec pour seul bagage le violon que lui a confié son grand père, le jeune garçon finit par partir… dans sa quête, saura-t-il faire revenir la lumière ?

SAMEDI 28 JANVIER 2023

11h00 – Théâtre Le Dôme (45’) – 2€

École de Musique Saumur Val de Loire

Trio de bassons

Œuvres de Janequin, Rameau, Mendelssohn

Ensemble de saxophones et percussions

Œuvres de Hurwitz, Arlem, Kaempfert, Cropper, Monk, Forest, Christy

Ensemble de flûtes

Arabian nights

Bonne nuit les petits

Chœurs d’adultes et d’enfants

Jérôme Leclair direction

Œuvres d’Hisaishi, Bach, Brahms

14h30 – Théâtre Le Dôme (45’) – 8€

Apollo5

“O dolce nocte”

Byrd : Vigilate

Monteverdi : Ma te raccoglie, o ninfa

Monteverdi : Sfogava con le stelle

Verdelot : O dolce nocte

Young : The Night

Young : The Owl

All through the Night (traditionnel gallois arrangé par Ben Parry)

Offenbach : Belle nuit, ô nuit d’amour (arrangement)

E. John/Greenwood : Your Song

Howard/Morgan : Fly Me to the Moon

Paisible ou inquiétante, la nuit est toujours magique et mystérieuse… Puisant dans un vaste répertoire s’étendant de la musique de la Renaissance jusqu’à nos jours, Apollo5 a composé un programme particulièrement évocateur incluant des arrangements de chansons folkloriques et de morceaux pop ou jazz spécialement écrits pour l’ensemble.

17h00 – Théâtre Le Dôme (45’) – 8€

Hanna Bayodi-Hirt soprano

Barbora Kabatkova soprano

Ricercar Consort

Philippe Pierlot viole de gambe et direction

Charpentier : Leçons de ténèbres

Charpentier fut en son temps le maître incontesté de ce genre musical emblématique du siècle de Louis XIV.

20h30 – Théâtre Le Dôme (45’) – 12€

Marie-Ange Nguci piano

Sinfonia Varsovia

Chopin : Nocturne en do dièse mineur opus posthume

Chopin : Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa mineur opus 21

Fleuron du piano romantique, le 2ème Concerto pour piano de Chopin présente un mouvement lent délicat et inspiré dont la mélodie s’épanche dans un climat de tendre intimité.

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

11h00 – Théâtre Le Dôme (45’) – 2€

Ensemble Palestrina

Œuvres de Mozart, Charpentier, Debussy, Brahms et Bach

12h00 – Théâtre Le Dôme, Salle de conférences (60’) – Entrée libre

Isabelle Porto San Martin conférencière

“Le nocturne pour piano et son rayonnement : de Chopin à Fauré”

Un parcours sonore pour explorer les dimensions poétiques et musicales de ce genre emblématique du XIXe siècle et qui constitue un répertoire très apprécié des pianistes.

14h00 – Théâtre Le Dôme (50’) – 4€

Dmitry Masleev piano

Tchaïkovski : Les Saisons, extraits

Tchaïkovski : Berceuse opus 72

Cui : Sérénade opus 40

Rimsky-Korsakov/Noack : Fragment de Shéhérazade

Glinka : Nocturne en fa mineur

Moussorgski/Berezovsky : Une Nuit sur le Mont chauve

15h30 – Théâtre Le Dôme (45’) – 10€

Éric Le Lann trompette

Clemens Van Der Feen contrebasse

Paul Lay piano

“Round about Midnight”

Un merveilleux voyage autour du blues et du jazz dans le New York des années 50 : convoquant les esprits de Charlie Parker, Chet Baker, Miles Davis, Coleman Hawkins ou encore Thelonious Monk, Paul Lay et de ses musiciens recréent l’atmosphère intime et ouatée des clubs de jazz de la 52ème rue, avec des mélodies tirant leurs sources du blues, du gospel et de l’American Songbook – My Funny Valentine, Amazing Grace ou Round Midnight… : autant de vibrantes mélopées qui placent au cœur la poésie, le swing, le mystère et l’intensité du jeu collectif.

17h00 – Théâtre Le Dôme (45’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Sascha Goetzel direction

“Sérénades”

Tchaïkovski : Valse sentimentale en fa mineur pour violoncelle et piano opus 51 n°6 (arrangement pour orchestre à cordes)

Tchaïkovski : Nocturne pour violoncelle et orchestre opus 19 n°4 (arrangement pour orchestre à cordes)

Tchaïkovski : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie au Théâtre Le Dôme samedi 10 décembre de 9h à 17h.

Puis mardi et jeudi : 13h30-17h / Mercredi : 10h-18h / Vendredi : 13h-17h

Fermeture du lundi 26 décembre au dimanche 01 janvier

Billetterie en ligne à partir du samedi 10 décembre à 9h sur saisonculturelle.agglo-saumur.fr

Réservation directement au guichet du Dôme pour l’ensemble des concerts programmés à Saumur et Fontevraud.

Théâtre Le Dôme – Entrée place de la République – 49400 Saumur

Tél : 02 53 93 50 00

ledome.billetterie@saumurvaldeloire.fr

Moyens de paiement : espèces, cartes bancaires, e.pass jeunes, chèque.

Billetterie supplémentaire à Montreuil-Bellay du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Mairie – Place de l’Hôtel de Ville – 49260 Montreuil-Bellay – 02 41 40 17 60

ACCESSIBILITE

Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Merci de le signaler lors de votre réservation.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T19:30:00+01:00

2023-01-29T17:45:00+01:00

Sirba Octet © Bernard Martinez