Théâtre : Le Discours Harfleur Harfleur Catégories d’évènement: Harfleur

Seine-Maritime

Théâtre : Le Discours Harfleur, 11 février 2022, Harfleur. Théâtre : Le Discours Harfleur

2022-02-11 20:30:00 – 2022-02-11

Harfleur Seine-Maritime Harfleur Adapté et interprété par Simon Astier.

Mise en scène : Catherine Schaub. Seul sur les planches, Simon Astier reprend le texte de Fabrice Caro dans un seul en scène à découvrir pour sa première à La Forge. Le Discours c’est histoire d’Adrien, un homme de 40 ans. Au cours d’un dîner chez ses parents, son futur beau-frère lui demande de préparer un discours pour son mariage avec sa sœur. Une terrible angoisse pour Adrien, d’autant plus qu’il attend impatiemment une réponse au SMS qu’il a envoyé à Sonia, avec qui il fait une « pause ». La soirée promet d’être longue, très longue pour Adrien. Le vendredi 11 février à 20h30, à La Forge.

Informations – réservations 02.35.13.30.09. Adapté et interprété par Simon Astier.

Mise en scène : Catherine Schaub. Seul sur les planches, Simon Astier reprend le texte de Fabrice Caro dans un seul en scène à découvrir pour sa première à La Forge. Le Discours c’est histoire d’Adrien, un… +33 2 35 13 30 09 https://www.harfleur.fr/agenda_des_animations.html Adapté et interprété par Simon Astier.

Mise en scène : Catherine Schaub. Seul sur les planches, Simon Astier reprend le texte de Fabrice Caro dans un seul en scène à découvrir pour sa première à La Forge. Le Discours c’est histoire d’Adrien, un homme de 40 ans. Au cours d’un dîner chez ses parents, son futur beau-frère lui demande de préparer un discours pour son mariage avec sa sœur. Une terrible angoisse pour Adrien, d’autant plus qu’il attend impatiemment une réponse au SMS qu’il a envoyé à Sonia, avec qui il fait une « pause ». La soirée promet d’être longue, très longue pour Adrien. Le vendredi 11 février à 20h30, à La Forge.

Informations – réservations 02.35.13.30.09. Harfleur

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Harfleur, Seine-Maritime Autres Lieu Harfleur Adresse Ville Harfleur lieuville Harfleur

Harfleur Harfleur https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/harfleur/